الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع الى 324ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 303ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار أمام بقية العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي وذلك نتيجة لعمليات جني أرباح بعد أن تحقيقه مكاسب في الفترة الأخيرة مع ارتفاع إحتمالات رفع الفائدة في اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) المقرر في الشهر الجاري. (كونا)
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