الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع الى 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 303ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار أمام بقية العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي وذلك نتيجة لعمليات جني أرباح بعد أن تحقيقه مكاسب في الفترة الأخيرة مع ارتفاع إحتمالات رفع الفائدة في اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) المقرر في الشهر الجاري. (كونا)