الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وكان الدولار الأمريكي قد حقق مكاسب في تعاملات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دعمهم لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب مارس الجاري. (كونا)
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