الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 375ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وكان الدولار الأمريكي قد حقق مكاسب في تعاملات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دعمهم لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب مارس الجاري. (كونا)