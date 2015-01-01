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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند مستوى 305ر0 واليورو عند 323ر0

21 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند مستوى 305ر0 واليورو عند 323ر0

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