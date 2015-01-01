الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند مستوى 305ر0 واليورو عند 323ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 374ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم امس الإثنين مدعوما بتوقعات رفع اسعار الفائدة المتزايدة ومستفيدا من تراجع العملة الاوروبية. (كونا)