الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322
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