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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322

2 hours 6 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.305 واليورو ينخفض الى 0.322
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 372ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 301ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الثلاثاء في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الاسبوع المقبل.
ويسود اعتقاد شبه مؤكد برفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل وذلك بعد تصريح رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين في الأسبوع الماضي بأن رفع سعر الفائدة "من المرجح أن يكون مناسبا لهذا الشهر إذا استمر التوظيف والتضخم في التطور تماشيا مع التوقعات". (كونا)

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