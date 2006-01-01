الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 372ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 301ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الأربعاء وذلك بعد صدور تقارير القطاع الخاص الأمريكي التي اكدت التوقعات برفع معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل قبيل صدور تقرير الوظائف الحكومية يوم الجمعة المقبل.
وذكرت دائرة الرواتب الامريكية ان الوظائف في القطاع الخاص اضافت نحو 298 ألف وظيفة في فبراير الماضي وهو أعلى بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 190 ألف وظيفة وتعد هذه أكبر زيادة في التوظيف في القطاع الخاص منذ مارس 2006. (كونا)
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