الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 326ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 371ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي صرح المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) بأن المجلس يسير في مسار جيد في تحضيره لرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وتدريجيا مع التحرك بما يكفي للتأكد من أن التضخم يبقى تحت السيطرة.
وعن الاقتصاد الأوروبي فقد حافظ البنك المركزي الأوروبي على الوضع القائم على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة التي ارتفعت في كل قطاعات منطقة اليورو دون الإشارة إلى أي حاجة للتخفيض التدريجي الآن. (كونا)
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