الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 326ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 326ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 371ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي صرح المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) بأن المجلس يسير في مسار جيد في تحضيره لرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم وتدريجيا مع التحرك بما يكفي للتأكد من أن التضخم يبقى تحت السيطرة.

وعن الاقتصاد الأوروبي فقد حافظ البنك المركزي الأوروبي على الوضع القائم على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة التي ارتفعت في كل قطاعات منطقة اليورو دون الإشارة إلى أي حاجة للتخفيض التدريجي الآن. (كونا)