الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو ليسجل 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 371ر0 دينار والفرنك السويسري 302ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من جانب المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) في حين سجل الاسترليني أدنى مستوياته في شهرين مع احتمال تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد. (كونا)