الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 374ر0 دينار والفرنك السويسري الى 305ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي فقد رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد نمو قطاع الوظائف وتحسن السوق مع حدوث تغير بسيط في معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.
وحول المملكة المتحدة اظهرت البيانات الاخيرة تراجع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 7ر4 في المئة مما عزز وضع العملة البريطانية ودفعها للارتفاع . (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
توقيع اتفاقيات بين السعودية والصين بنحو 65 مليار دولار
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصل أمس إلى بكين المحطة الخامسة في جولته الآسيوية، ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات امس ليبلغ 24ر48 دولار أمريكي مقابل 79ر47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر ... التتمة
هولندا.. فوز الحزب الحاكم بالمركز الأول في الانتخابات العامة واليمين المتطرف ثانيًا
حقق حزب "الشعب للحرية والديمقراطية" الفوز في الانتخابات العامة في هولندا، التي أجريت أمس الأربعاء، فيما احتل حزب "الحرية" اليميني المتطرف المركز الثاني. ... التتمة
واشنطن تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيليرسون، أمس الأربعاء، إن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "ما لم تطبق إصلاحات ملموسة". جاء ... التتمة