الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار بينما ارتفع اليورو ليسجل 327ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 374ر0 دينار والفرنك السويسري الى 305ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي فقد رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد نمو قطاع الوظائف وتحسن السوق مع حدوث تغير بسيط في معدل البطالة في الأشهر الأخيرة.

وحول المملكة المتحدة اظهرت البيانات الاخيرة تراجع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 7ر4 في المئة مما عزز وضع العملة البريطانية ودفعها للارتفاع . (كونا)