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الدولار الأمريكي ينحفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يستقر عند 327ر0

1 hour ago
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الدولار الأمريكي ينحفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يستقر عند 327ر0

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