الدولار الأمريكي ينحفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يستقر عند 327ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 378ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
إلى ذلك انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية وسجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع بعد أن أكد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على عدم تغير وتيرة رفع الفائدة كما كانت تتوقع الأسواق.
ومع تراجع الدولار ساعد هذا على انتعاش اليورو مقابل العملات الرئيسية في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مع استمرار الدعم الذي حصل عليه بعد قرار البنك المركزي البريطاني تثبيت للسياسة النقدية للبنك ولأسعار الفائدة. (كونا)
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