الدولار الأمريكي ينحفض أمام الدينار إلى 304ر0 واليورو يستقر عند 327ر0

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد إلى مستوى 304ر0 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 378ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 305ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

إلى ذلك انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية وسجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع بعد أن أكد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على عدم تغير وتيرة رفع الفائدة كما كانت تتوقع الأسواق.

ومع تراجع الدولار ساعد هذا على انتعاش اليورو مقابل العملات الرئيسية في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مع استمرار الدعم الذي حصل عليه بعد قرار البنك المركزي البريطاني تثبيت للسياسة النقدية للبنك ولأسعار الفائدة. (كونا)