الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 304ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع إلى مستوى 377ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

إلى ذلك تراجع مؤشر الدولار مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية في ظل تأكيد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الالتزام برفع أسعار الفائدة الأمريكية طبقا للبرنامج الزمني المحدد سابقا.

في غضون ذلك ارتفع اليورو مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية مستأنفا موجة المكاسب مقابل الدولار الأمريكي مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع مع انحسار المخاطر السياسية في أوروبا بعد نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في هولندا. (كونا)