الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع إلى مستوى 377ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
إلى ذلك تراجع مؤشر الدولار مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية في ظل تأكيد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الالتزام برفع أسعار الفائدة الأمريكية طبقا للبرنامج الزمني المحدد سابقا.
في غضون ذلك ارتفع اليورو مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية مستأنفا موجة المكاسب مقابل الدولار الأمريكي مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع مع انحسار المخاطر السياسية في أوروبا بعد نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في هولندا. (كونا)
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