الرئيسية | الاقتصادي | الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

3 hours 18 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

المواضيع الأكثر قراءة

(الرحمة العالمية) الكويتية تطلق مشروع (العيادة المتنقلة) للنازحين السوريين في (إدلب)

(الرحمة العالمية) الكويتية تطلق مشروع (العيادة المتنقلة) للنازحين السوريين في (إدلب)

اطلقت جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية اليوم الأحد مشروع (العيادة المتنقلة) النوعي بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي لعلاج النازحين السوريين ... التتمة

قريباً.. تاكسي أرض - جو يحل اختناقات المرور!

قريباً.. تاكسي أرض - جو يحل اختناقات المرور!

كشفت شركة "إيرباص" النقاب عن مفهوم مبتكر جديد يمكن أن يضع حدا لاختناقات المرور، ويدعى "بوب آب" Pop.Up بمعنى "الحركة القصيرة السريعة الظهور، ... التتمة

بعد اشتباكات دمشق.. المعارضة تعلن سقوط وقف إطلاق النار

بعد اشتباكات دمشق.. المعارضة تعلن سقوط وقف إطلاق النار

صدت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوما معاكسا لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على المناطق التي سيطرت عليها الفصائل في كراجات العباسيين على المدخل الشمالي لدمشق، ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 304ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة