الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 328ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 379ر0 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 306ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وتراجع الدولار الامريكي مقابل سلة العملات الرئيسية بعد قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) انه لن يسرع من وتيرة رفع سعر الفائدة اذ سيلتزم تدريجيا بوتيرة التشديد بعد رفع سعر الفائدة في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت العملة الموحدة الاوروبية (اليورو) بعد تراجع المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية. (كونا)
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