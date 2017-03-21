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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 328ر0

1 hour ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 328ر0

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