الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 328ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 380ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند 306ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وانخفض الدولار الامريكي بعد تراجع اسواق الاسهم العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الامر الذي ساعد على توجه المستثمرين الى عملة الملاذ الامن.
وبالنسبة الى اليورو فقد تلقى دعما بعد قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي إضافة إلى نتائج الانتخابات الهولندية التي قلصت حجم الغموض السياسي في منطقة اليورو. (كونا)
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