الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 328ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 304ر0 دينار واليورو عند مستوى 328ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 379ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى 307ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)