الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو عند 328ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 379ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى 307ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
فيديو مسرب لـ GalaxyS8.. يظهر سرعة النقر
لم يبقَ للإعلان عن الهاتف الذكي الذي ينتظره كثيرون غالاكسي إس8، إلا أيام معدودة، ومع ذلك لا تزال التسريبات المتعلقة بالجهاز تتوالى على نحو ... التتمة
التحالف يحقق بمقتل مدنيين بالموصل والمعركة تتوقف
قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إنه فتح تحقيقا في مقتل عشرات المدنيين غرب الموصل نتيجة غارة جوية نُفذت بناء على طلب الجيش العراقي، ... التتمة
دي ميستورا يستقيل من منصبه كمبعوث أممي لسوريا
أفاد مصدر إعلامي في نيويورك من مصدر رسمي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، السبت، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيقدم استقالته في منتصف إبريل ... التتمة
قيادي بحزب العدالة المغربي: ليس هناك سياسة بدون تنازلات
قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إنه "ليس هناك سياسة بدون تنازلات"، وذلك في تعليقه عن توصل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين ... التتمة