الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 308ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)
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