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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0

49 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0

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