الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع إلى 329ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 304ر0 دينار وارتفع اليورو إلى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار والفرنك السويسري إلى 308ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار. (كونا)