ماليزيا تروج لانماط "الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض (ميهاس)
واضاف شهرين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "مفهوم الحلال لا يقتصر على الأطعمة فحسب بل جميع أنماط الحياة ويعني كل ما يتعلق بالازياء الاسلامية والفنون الاسلامية والموسيقى ومستحضرات التجميل والخدمات المصرفية الاسلامية والسياحة".
وذكر ان "مفهوم الحلال تعدى أيضا الميول الديني في مفهومه الشائع وبات مفهوما أكثر توسعا ليشمل نظافة وجودة المنتج لذلك فانه يستهدف غير المسلمين أيضا وهو ما يجعله معيارا عالميا في النظافة والجودة".
واشار إلى "اهمية صناعة الحلال مع ازدياد أعداد المسلمين في العالم لاسيما في الدول غير الاسلامية وهو ما يحتم تقديم أنماط حياتهم بالشكل الصحيح وتوجيه العالم بهذه الأمور الحياتية في عصر شوهت فيه صورة الاسلام".
وذكر ان "صناعة الحلال قد تسهم في تحسين صورة الاسلام الذي ارتبط بشكل سلبي مع الارهاب والتطرف" مشيرا الى ان "هناك قيما عديدة يمكن تقديمها من خلال نشر مفهوم الحلال بشكله الانساني والعالمي".
واوضح ان معرض (ميهاس)الذي سيقام في نسخته ال14 مصنف ضمن المنصات الدولية الرائدة في صناعة المعارض ويشارك فيه سنويا أكثر من 70 دولة ومئات من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات والمجالات.
واضاف ان الدول العربية ودول الشرق الأوسط ترى المعرض منصة لترويج منتجاتها في صناعة الحلال ليس فقط في السوق الماليزي فحسب بل في اسواق أخرى عبر ماليزيا التي تعد محورا تجاريا مهما لدول آسيان ودول شرق اسيا.
وتابع ان "هناك تعاونا وثيقا وثقة تامة بشأن صناعة الحلال في ماليزيا مع منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك بفضل سهولة الدخول الى سوق ماليزيا".
وذكر ان ادخال "أنماط الحياة الاسلامية" ضمن فعاليات معرض (ميهاس) العام الحالي يأتي لنشر "البساطة والتواضع" في الحياة العامة موضحا أن ذلك يأتي تحت شعار (اظهار الاعتدال في أنماط الحياة).
وتستضيف ماليزيا معرض الحلال الماليزي الدولي (ميهاس) سنويا بتنظيم الهيئة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية وهي الذراع الدولي لوزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية لتنمية وترويج وتعزيز التجارة الخارجية. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
المرزوق: اتفاق خفض الإنتاج يستهدف توازن السوق النفطية
أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن اتفاق خفض الإنتاج بين دول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها يهدف إلى إعادة التوازن للسوق ... التتمة
انطلاق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة الكويت
انطلق في دولة الكويت اليوم الأحد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.وقال ... التتمة
الملتقى الإعلامي العربي الـ 14 ينطلق 22 أبريل المقبل
أعلنت اللجنة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي بدء التحضيرات لأعمال الملتقى في دور الانعقاد ال14 الذي سيقام في الفترة بين 22 و 25 أبريل المقبل ... التتمة
أول تجمع من نوعه ببريطانيا: محجبات على جسر "ويستمنستر"
شهدت بريطانيا أول تجمع من نوعه في تاريخها، حيث احتشدت سيدات محجبات صفاً واحداً على طول جسر ويستمنستر الملاصق لمبنى البرلمان البريطاني وسط لندن تعبيراً ... التتمة