الرئيسية | الاقتصادي | ماليزيا تروج لانماط "الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض (ميهاس)

ماليزيا تروج لانماط "الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض (ميهاس)

2 hours 6 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ماليزيا تروج لانماط "الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض (ميهاس)

المواضيع الأكثر قراءة

عصام المرزوق

المرزوق: اتفاق خفض الإنتاج يستهدف توازن السوق النفطية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن اتفاق خفض الإنتاج بين دول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها يهدف إلى إعادة التوازن للسوق ... التتمة

انطلاق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة الكويت

انطلاق الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة الكويت

انطلق في دولة الكويت اليوم الأحد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.وقال ... التتمة

ماضي الخميس

الملتقى الإعلامي العربي الـ 14 ينطلق 22 أبريل المقبل

أعلنت اللجنة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي بدء التحضيرات لأعمال الملتقى في دور الانعقاد ال14 الذي سيقام في الفترة بين 22 و 25 أبريل المقبل ... التتمة

أول تجمع من نوعه ببريطانيا: محجبات على جسر "ويستمنستر"

أول تجمع من نوعه ببريطانيا: محجبات على جسر "ويستمنستر"

شهدت بريطانيا أول تجمع من نوعه في تاريخها، حيث احتشدت سيدات محجبات صفاً واحداً على طول جسر ويستمنستر الملاصق لمبنى البرلمان البريطاني وسط لندن تعبيراً ... التتمة