ماليزيا تروج لانماط "الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض (ميهاس)

قال المدير التنفيذي للهيئة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية محمد شهرين ان بلاده تروج ل"انماط الحياة الاسلامية" ضمن منتجات الحلال في معرض الحلال الماليزي الدولي (ميهاس) الذي سيقام خلال الفترة من الخامس الى الثامن من شهر ابريل المقبل.

واضاف شهرين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "مفهوم الحلال لا يقتصر على الأطعمة فحسب بل جميع أنماط الحياة ويعني كل ما يتعلق بالازياء الاسلامية والفنون الاسلامية والموسيقى ومستحضرات التجميل والخدمات المصرفية الاسلامية والسياحة".

وذكر ان "مفهوم الحلال تعدى أيضا الميول الديني في مفهومه الشائع وبات مفهوما أكثر توسعا ليشمل نظافة وجودة المنتج لذلك فانه يستهدف غير المسلمين أيضا وهو ما يجعله معيارا عالميا في النظافة والجودة".

واشار إلى "اهمية صناعة الحلال مع ازدياد أعداد المسلمين في العالم لاسيما في الدول غير الاسلامية وهو ما يحتم تقديم أنماط حياتهم بالشكل الصحيح وتوجيه العالم بهذه الأمور الحياتية في عصر شوهت فيه صورة الاسلام".

وذكر ان "صناعة الحلال قد تسهم في تحسين صورة الاسلام الذي ارتبط بشكل سلبي مع الارهاب والتطرف" مشيرا الى ان "هناك قيما عديدة يمكن تقديمها من خلال نشر مفهوم الحلال بشكله الانساني والعالمي".

واوضح ان معرض (ميهاس)الذي سيقام في نسخته ال14 مصنف ضمن المنصات الدولية الرائدة في صناعة المعارض ويشارك فيه سنويا أكثر من 70 دولة ومئات من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات والمجالات.

واضاف ان الدول العربية ودول الشرق الأوسط ترى المعرض منصة لترويج منتجاتها في صناعة الحلال ليس فقط في السوق الماليزي فحسب بل في اسواق أخرى عبر ماليزيا التي تعد محورا تجاريا مهما لدول آسيان ودول شرق اسيا.

وتابع ان "هناك تعاونا وثيقا وثقة تامة بشأن صناعة الحلال في ماليزيا مع منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك بفضل سهولة الدخول الى سوق ماليزيا".

وذكر ان ادخال "أنماط الحياة الاسلامية" ضمن فعاليات معرض (ميهاس) العام الحالي يأتي لنشر "البساطة والتواضع" في الحياة العامة موضحا أن ذلك يأتي تحت شعار (اظهار الاعتدال في أنماط الحياة).

وتستضيف ماليزيا معرض الحلال الماليزي الدولي (ميهاس) سنويا بتنظيم الهيئة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية وهي الذراع الدولي لوزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية لتنمية وترويج وتعزيز التجارة الخارجية. (كونا)