الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو ينخفض إلى 329ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 378ر0 دينار والفرنك السويسري عند 306ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة الى المنطقة الاوروبية وسع اليورو من مكاسبه مع تصريحات البنك المركزي الأوروبي عن ضرورة استعداد الأسواق لتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو لتضيف مزيدا من الشكوك حول بدء المركزي الأوروبي بتعديل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. (كونا)
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