الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار الى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 382ر0 دينار بينماانخفض الفرنك السويسري إلى 304ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة للدولار الامريكي فقد اثرت القراءات الاخيرة من بيانات إنفاق المستهلك على تحركات واداء الدولار حيث ارتفعت ثقة المستهلك الى اعلى مستوى منذ عام 2000.
وعزز اليورو خسائره بعد الاعلان عن بيانات التضخم في منطقة اليورو والتي تراجعت من اعلى مستوى لها منذ اربعة أعوام وعليه فأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قد يعارضون تغيير توقعات سياسة البنك المركزي. (كونا)
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