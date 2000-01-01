الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار الى 305ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد ليسجل 305ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 382ر0 دينار بينماانخفض الفرنك السويسري إلى 304ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة للدولار الامريكي فقد اثرت القراءات الاخيرة من بيانات إنفاق المستهلك على تحركات واداء الدولار حيث ارتفعت ثقة المستهلك الى اعلى مستوى منذ عام 2000.

وعزز اليورو خسائره بعد الاعلان عن بيانات التضخم في منطقة اليورو والتي تراجعت من اعلى مستوى لها منذ اربعة أعوام وعليه فأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قد يعارضون تغيير توقعات سياسة البنك المركزي. (كونا)