الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 325ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 382ر0 دينار والفرنك السويسري عند 304ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وبالنسبة إلى الدولار الأمريكي تشير البيانات الأخيرة للاقتصاد الأمريكي أن العمالة بدأت تعود من جديد إلى سوق العمل في حين يرى المحللون أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية قادرة على دعم ارتفاع معدلات الانتاج مما يساهم في انعاش الاقتصاد.
وشهد اليورو ارتفاعا طفيفا مع بداية الاسبوع وذلك بعد ان عانى من الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين متتاليين نتيجة ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية. (كونا)
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