الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 325ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 325ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 382ر0 دينار والفرنك السويسري عند 304ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبالنسبة إلى الدولار الأمريكي تشير البيانات الأخيرة للاقتصاد الأمريكي أن العمالة بدأت تعود من جديد إلى سوق العمل في حين يرى المحللون أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية قادرة على دعم ارتفاع معدلات الانتاج مما يساهم في انعاش الاقتصاد.

وشهد اليورو ارتفاعا طفيفا مع بداية الاسبوع وذلك بعد ان عانى من الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين متتاليين نتيجة ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية. (كونا)