الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 377ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 302ر0 دينار فيما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى بعد صدور بيانات التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضي لتستمر حالة الحذر التي تمر بها الأسواق بعد الضربة الجوية الأمريكية لسوريا.
وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف نحو 98 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وبأقل من التوقعات على الرغم من تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
النظام السوري يقصف بالنابالم والفوسفور من مطار الشعيرات
أقلعت ثلاث طائرات حربية تابعة للنظام السوري على دفعات من مطار الشعيرات بريف حمص، بعد يوم واحد على ضربة عسكرية أميركية استهدفت المطار، بينما واصلت ... التتمة
ترمب للكونغرس: سنتخذ إجراءات في سوريا إذا لزم الأمر
واشنطن - فرانس برسبعد انتقادات العديد من المشرّعين الأميركيين له بسبب عدم استشارته الكونغرس قبل شن ضربة في سوريا، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
مفاجأة في شاشات "آيفون 8" الذي يترقبه العالم
أظهرت أحدث التسريبات عن هاتف " آيفون 8 " مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تقول التسريبات إن الشاشة ستكون معكوفة وستكون من إنتاج شركة "سامسونج ... التتمة