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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0

2 hours 8 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو يرتفع إلى 323ر0

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