الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 305ر0 واليورو عند 323ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 379ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس الاثنين في الولايات المتحدة مع استمرار تركيز المستثمرين على التطورات والمخاطر الجيوسياسية. (كونا)
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