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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 305ر0 واليورو عند 323ر0

21 minutes ago
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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 305ر0 واليورو عند 323ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 305ر0 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 379ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس الاثنين في الولايات المتحدة مع استمرار تركيز المستثمرين على التطورات والمخاطر الجيوسياسية. (كونا)

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