الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو عند 341ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 303ر0 دينار واستقر اليورو عند مستوى 341ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 391ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في التداولات الأوروبية أمس الثلاثاء بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية. (كونا)