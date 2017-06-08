الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو عند 341ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار واستقر اليورو عند مستوى 341ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 392ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس مع مواصلة المستثمرين مراقبة التطورات السياسية في الولايات المتحدة إضافة إلى مراقبة انتخابات المملكة المتحدة وقرار السياسة للبنك المركزي الأوروبي. (كونا)