الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 340ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 387ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات الجمعة الماضي بعد شهادة الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي أمام الكونغرس في موازاة ترقب المستثمرين النتائج النهائية للانتخابات البريطانية.

في المقابل شهد الجنيه الإسترليني هبوطا حادا خلال التداولات الآسيوية وحتى افتتاح الأسواق الأوروبية يوم الجمعة بفعل نتائج الانتخابات البريطانية وخسارة حزب رئيسة الوزراء تريزا ماي للأغلبية في البرلمان مما قد يضع شكوكا حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. (النهاية)