الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو عند 340ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 386ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وبقي الجنيه الإسترليني منخفضا بشكل حاد في تعاملات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صدور نتائج الانتخابات في المملكة المتحدة التي رفعت من مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية المحيطة بالمفاوضات المقبلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (كونا)