الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 339ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 384ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وانخفض الجنيه الاسترليني امام الدولار الامريكي خلال تداولات امس الاثنين ليصل بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة بعد انتخابات الأسبوع الماضي. (كونا)
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