الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 340ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 387ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وفي الولايات المتحدة انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية في تداولات امس الثلاثاء قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. (كونا)
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