الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 399ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 399ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 386ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس بعد صدور بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة من وزارة التجارة الأمريكية أمس أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل غير متوقع في مايو الماضي بنسبة 3ر0 في المئة مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي ومن قدره الإنفاق الاستهلاكي على قيادة النمو الاقتصادي الكلي للربع الحالي. (كونا)