الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو يستقر عند 339ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 387ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.
وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الأول بعد صدور بيانات سلبية حول المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي مما أضعف حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العقار في الاقتصاد الأكبر عالميا. (كونا)
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