الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو عند 339ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 387ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 311ر0 دينار بينما بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وكان الدولار الأمريكي قد تراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات ضعيفة للاسكان في الولايات المتحدة مما قلل الرهان على رفع أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. (كونا)