الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 338ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 384ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 312ر0 دينار وبقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 002ر0 دينار.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات أمس إثر تصريح مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بأن التضخم الأمريكي سيرتفع مع تحسن الأجور مما عزز التوقعات بمواصلة زيادة أسعار الفائدة. (كونا)