الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو عند 339ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 384ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 312ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استقر الدولار بدون تغيير يذكر أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات امس الأربعاء وذلك بعد صدور بيانات قطاع الإسكان الأمريكي وتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أثارت التساؤلات حول قرارات رفع الفائدة في المستقبل القريب. (كونا)