الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع الى 344ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 344ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 388ر0 دينار والفرنك السويسري الى مستوى 315ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وانخفض الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي مسجلا أكبر تراجع بنسبة 37ر0 في المئة وذلك بسبب المخاوف العالقة حول احتمالات زيادة أسعار الفائدة هذا العام وسط تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. (كونا)