الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع الى 345ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 345ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف امس الاربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 392ر0 دينار والفرنك السويسري الى مستوى 316ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي منطقة اليورو ارتفعت العملة الاوروبية الى اعلى مستوى لها في عام واحد خلال تعاملات امس الأربعاء وذلك عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بخصوص سياسة البنك النقدية.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي امس ان واضعي السياسات النقدية بالبنك مستعدون للبدء في سحب الحوافز الطارئة للاقتصاد التي سيطرت على صنع السياسات لنحو 10 سنوات. (كونا)
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