الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو ينخفض الى 345ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 345ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 393ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري الى مستوى 315ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الامريكي قد سجل ارتفاعا أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك وسط تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية في كل من منطقة اليورو وبريطانيا.

ومن المتوقع ان يركز المستثمرون خلال الاسبوع الجاري على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) يوم الأربعاء المقبل للحصول على إشارات جديدة حول توقيت رفع سعر الفائدة الأمريكي. (كونا)