الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو عند 344ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 344ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 391ر0 دينار وانخفض الفرنك السويسري الى مستوى 314ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير. (كونا)