الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 343ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 343ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 392ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار إلى قرب أعلى مستوياته في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس على الرغم من صدور بيانات ضعيفة لطلبيات المصانع الأمريكية.
وذكر مكتب التعداد الأمريكي أن طلبيات المصانع انخفض بنسبة 8ر0 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة مع التوقعات بانخفاض قدره 5ر0 في المئة. (كونا)
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