الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 345ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 345ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 390ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك مع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الشهري من وزارة العمل الأمريكية. (كونا)
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