الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو عند 345ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 345ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 390ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الامريكي قد ارتفع مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صدور بيانات وزارة العمل الامريكية والتي اظهرت ارتفاع بواقع 222 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ما عزز التوقعات لرفع ثالث لسعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في العام الحالي. (كونا)