الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو عند 345ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 345ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 390ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 313ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس بعد صدور تقرير إيجابي للوظائف الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي والذي أضاف وظائف للاقتصاد الامريكي أكثر من المتوقع بنحو 222 ألف وظيفة.
وأكدت الوتيرة السريعة لنمو الوظائف في الولايات المتحدة للمستثمرين أن الاقتصاد الأمريكي يسير على الطريق الصحيح بما يكفي لتبرير خطط المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. (كونا)
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