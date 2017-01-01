الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 347ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 347ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 389ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 314ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الأخيرين. (كونا)