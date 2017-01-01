الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 347ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 347ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 389ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 314ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات أمس الثلاثاء مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الأخيرين. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
العدل: وقف الاستعلام عن طريق الرقم المدني واستبداله برقم سري لمزيد من الأمان والخصوصية
أطلقت وزارة العدل تحديثها الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي عن البيانات باستخدام الرقم السري للمستخدم بدلا من الرقم المدني والتي توفر مزيد من الأمان ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 30 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6778 نقطة و 1ر4 نقطة للوزني ... التتمة
سعدون حماد: (التحقيق في تجاوزات الصحة) ستحقق مع جميع المكاتب الصحية وسترفع تقريرها للمجلس لاتخاذ القرار
أكد النائب سعدون حماد حقه في المشاركة بالجولة التي ستقوم بها اللجنة البرلمانية للتحقيق في المكاتب الصحية بالخارج، وأشار إلى أنه حصل على ... التتمة
وزير النفط الكويتي يبحث مع وفد حكومي صيني تعزيز التعاون المشترك
بحث وزير النفط الكويتي وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اليوم الثلاثاء مع وفد حكومي صيني ضم عددا من كبار الخبراء الصينيين تعزيز سبل ... التتمة