الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو ينخفض إلى 346ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 346ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 390ر0 دينار بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 314ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة انخفض الدولار من أعلى مستوياته مقابل سلة من العملات العالمية خلال تداولات أمس بعد أن كشف المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه لايزال حذرا من رفع معدلات أسعار الفائدة باستمرار وسط تباطؤ في التضخم. (كونا)