سوق الكويت: المؤشرات تستهل أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

(كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4ر20 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6808 نقطة و 88ر0 نقطة للوزني و 3ر2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 7ر29 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7ر50 مليون سهم تمت عبر 2093 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اهلي متحد) و (صناعات) و(أجيليتي) و(المباني) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (عربي قابضة) و(معادن) و(وربة ت) و(حيات كوم) و(الافكو) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.