الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين



ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر في ظل تلاشي التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.



وهبط الدولار لأقل مستوى في عشرة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء نتيجة الشكوك إزاء وتيرة تشديد السياسة النقدية والانتكاسات التي تعترض إقرار مشروع قانون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1237.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1238.76 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو تموز، في وقت سابق من الجلسة.



في العقود الأمريكية الآجلة سجل الذهب تسليم أغسطس أب ارتفاعا 0.3 بالمئة إلى 1236.80 دولار للأوقية.



وارتفع السعر الفوري للفضة 0.4 بالمئة إلى 16.14 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد قليلا على أسبوعين عند 16.23 دولار.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.80 دولار للأوقية وكان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 934.40 دولار في الجلسة السابقة.



ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 864.98 دولار للأوقية.