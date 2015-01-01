الدولار يهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا بعد تغيير في بيان مجلس الاحتياطي



(رويترز) - هبط الدولار الأمريكي يوم الأربعاء ملامسا أدنى مستوى له في أكثر من عام أمام سلة من العملات الرئيسية بعد نشر بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماعه لشهر يوليو تموز.



ولم تعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أي تغييرات في السياسة النقدية وهو ما كان متوقعا. لكن صانعي السياسة قالوا إن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت "قريب نسبيا".



ويمثل ذلك تغييرا مقارنة مع البيان السابق للجنة الذي قالت فيه إن مجلس الاحتياطي سيبدأ بخفض حيازاته من السندات البالغ قيمتها 4.5 تريليون دولار "هذا العام".



وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 93.369 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من يونيو حزيران 2016.



وبلغت خسائر مؤشر الدولار حوالي 4 بالمئة على مدى الشهر الماضي وأكثر من 8.5 بالمئة منذ بداية العام.



وقفز اليورو 0.7 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1739 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من يونيو حزيران 2015 .



وهوى الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي مسجلا 1.2416 دولار كندي وهو أدنى مستوى منذ الثلاثين من يونيو حزيران 2015 .



وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 111.21 ين متخليا عن مكاسبه الأولية.



وتخلت العملة الخضراء أيضا عن مكاسبها الأولية مقابل العملة السويسرية وانخفضت في أحدث التداولات 0.14 بالمئة إلى 0.9510 فرنك