الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو ينخفض إلى 356ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 301ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 400ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 309ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية عقب صدور بيانات أمريكية إيجابية حول سوق العمل.

وكانت بيانات سوق العمل الأمريكي أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة تراجع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ليبقى ضمن المستويات التي تعتبر صحية ما يؤكد حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العمل الأمريكي. (كونا)