الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو عند 356ر0
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 401ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 309ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وكان الدولار الأمريكي قد استقر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات لزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في الأشهر المقبلة. (كونا)
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