الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار عند 302ر0 واليورو ينخفض إلى 355ر0
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الى مستوى 302ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 400ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 309ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين في تعاملات امس الاثنين وذلك بعد صدور بيانات ايجابية للنشاط التصنيعي الأمريكي.
وفي منطقة اليورو انخفض سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة بسبب استمرار الخلاف السياسي حول قضية استقلال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا. (كونا)
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