الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 355ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء الى مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 398ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 308ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه إلى أعلى مستوى له في أسبوع ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين خلال تداولات امس الثلاثاء في الولايات المتحدة وذلك بعد صدور بيانات امريكية ايجابية حول القطاع الصناعي في الولايات المتحدة والتي جاءت مرتفعة ومتماشية مع التوقعات الشهر الماضي. (كونا)