الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 355ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء الى مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 398ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 308ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه إلى أعلى مستوى له في أسبوع ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين الآخرين خلال تداولات امس الثلاثاء في الولايات المتحدة وذلك بعد صدور بيانات امريكية ايجابية حول القطاع الصناعي في الولايات المتحدة والتي جاءت مرتفعة ومتماشية مع التوقعات الشهر الماضي. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 49 سنتا ليبلغ 61ر54 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 61ر54 دولار أمريكي مقابل 12ر54 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي وفقا للسعر ... التتمة
باحثة كويتية تؤكد اهمية القصص الشعبية في تعزيز القيم الاخلاقية للطفل
اكدت الباحثة الكويتية بزة الباطني اهمية الروايات والقصص الشعبية في تعزيز القيم الاخلاقية للطفل كونها احدى الوسائل التربوية المحببة التي تستقطب ميول الطفل وتغرس ... التتمة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 3ر12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6648 نقطة و28ر0 نقطة للوزني و 28ر1 ... التتمة
الغانم يؤكد الاتفاق على دعم احدى مرشحات الرئاسة بعد تنسيق عربي
قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تم الاتفاق على دعم احدى مرشحات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي بعد اخذ وعود واضحة بشان شروط ... التتمة