الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو يرتفع إلى 356ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 302ر0 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 399ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 308ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.
وفي والولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الأربعاء وذلك اثر ترقب الأسواق تحديثا لتعيين رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الجديد والتقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية الأمريكية. (كونا)
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