الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 302ر0 واليورو عند 356ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 398ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 307ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة الماضي بالولايات المتحدة ليحقق مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في أسبوعين وسط آمال في تعزيز مالي للاقتصاد الأمريكي بعد التقدم الذي أحرزه مجلس الشيوخ على صعيد خطة لخفض الضرائب. (كونا)